Iluzionists Edžus centīsies pārspēt Ginesa Pasaules rekordu kāršu trikā

Pasākums notiks iepirkšanās un izklaides centrā Akropole, bet to vērot varēs tikai tiešraidē Edžus "YouTube" kanālā.

Iluzionists Edžus ar trikiem aizraujas jau no bērnības, pašlaik paralēli priekšnesumiem pasākumos, aktīvi veido digitālo saturu "TikTok", "YouTube", "Instagram", kur viņam seko vairāki simti tūkstošu cilvēku. Pārspēt Ginesa rekordu viņs plāno pirmo reizi.

Edžus centīsies pārspēt rekordu - "Visvairāk kāršu pārcēlieni stundā ar vienu roku" (Eng: Most one-handed Charlier cuts in one hour). Rekords, ko jāpārspēj, ir 3'333 kāršu pārcēlieni.