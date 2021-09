Mūsas upē konstatēts naftas produktu piesārņojums

Kā aģentūrai LETA stāstīja VVD sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Kļaveniece, vides inspektori nekavējoties devās uz notikumu vietu un to apsekoja. Pārbaudes laikā konstatēts, ka naftas produktu piesārņojums Mūsā nokļuvis no Žūku strauta, kurā uz ūdens virsmas novērota naftas produktu piesārņojumam raksturīgā varavīksnes plēvīte. Naftas produktu piesārņojums konstatēts arī uz ūdens virsmas Mūsā aptuveni 200 metru garā upes posmā no Žūku strauta izplūdes vietas.