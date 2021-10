"Rīgas siltums" aicina pieslēgt apkuri visām mājām Rīgā

Viņš piebilda, ka savos dzīvokļos spiesti salt aptuveni vairāk nekā 22 000 dzīvokļu iemītnieki, lai gan parādā par apkuri ir ap 1700 dzīvokļu un nenomaksātās summas vērtējamas, kā nebūtiskas. Lai gan viņš piebilda, ka kopējais RNP veco parādu portfelis ir 40 miljoni eiro, no tiem vismaz 12 miljoni eiro ir par siltuma piegādi.

LETA jau ziņoja, ka siltumapgādes uzņēmuma AS "Rīgas siltums" apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim, bija 151,874 miljoni eiro, kas ir par 2,1% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieaugusi 11,6 reizes - līdz 15,6 miljoniem eiro, liecina informācija "Firmas.lv".

77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir ap 825 kilometru, no kuriem 85% ir AS "RĪgas siltums" īpašumā.