Ikgadējā cilvēktiesību konference šogad tiks veltīta globālās Covid-19 pandēmijas tiesiskajiem izaicinājumiem

Konference "Cilvēktiesības: ierobežojumu samērīgums globālās pandēmijas apstākļos" tiks translēta tiešsaistē no Rīgas Juridiskās augstskolas.

Konferencē piedalīsies Eiropas Savienības tiesas tiesnese un RJA profesore Ineta Ziemele, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis Mārtiņš Mits, tiesībsargs Juris Jansons, RJA vieslektore Arina Melse, kā arī pārstāvji no Ārlietu ministrijas, Satversmes tiesas un Augstākās tiesas. Konferenci atklās RJA rektora pienākumu izpildītājs Jānis Ikstens un Mits.

Otrā konferences daļa tiks veltīta tiesiskiem izaicinājumiem, ar kuriem esam saskārušies globālās pandēmijas Covid-19 laikā. Tiks runāts par to, kā Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi tādus jēdzienus kā demokrātija, likuma vara un cilvēktiesības, kā ir mērāma sabiedrības uzticēšanās valstu valdībām un kā to stiprināt. Tāpat tiks spriests, vai sabiedrība tic, ka valsts institūcijas īstenos to cilvēktiesības jēgpilnā un cilvēka cieņu apliecinošā veidā un kā sekmēt valsts institūciju likuma varas īstenošanas kvalitāti.