Luka Dončičs nāk klajā ar jauniem komentāriem par attiecībām ar Porziņģi

Dončičs un Porziņģis savstarpējās attiecības lielākoties komentēja ļoti izvairīgi vai to nedarīja vispār. Tagad gan slovēņu basketbolists pauda pārliecību, ka viņa un Porziņģa attiecības ir labā stāvoklī.

"Manuprāt šeit vairāk ir runa par to, ko mediji mums nodarīja. Nevis mēs paši. Mediji mūsu attiecības redzēja tādā gaismā. Es nezinu [kapēc]. Mums viss ir kārtībā," norādīja Dončičs.

Arī Dončičs uzsvēra, ka uzlabojumi ir manāmi: "Viņš šobrīd ir daudz labākā situācijā. It sevišķi, skatoties no psiholoģiskā aspekta. Domāju, ka to var redzēt arī laukumā. Visi redz, ka viņš spēlē daudz labāk."