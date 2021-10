Pagājušajā nedēļā teju 90% no stacionētajiem Covid-19 pacientiem nebija vakcinēti

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija liecina, ka kopumā pagājušajā nedēļā slimnīcās stacionēti 750 Covid-19 pacienti. No tiem ar vidēji smagu slimības gaitu ir 723 pacienti, no kuriem 622 jeb 86% nebija vakcinēti, bet 101 pacients jeb 14% bija vakcinēti.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati, līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 857 000 jeb ap 45,5% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 758 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 189 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam atbilstoši valstī spēkā esošajam regulējumam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 947 000 jeb aptuveni 50,3% no visiem valsts iedzīvotājiem. Rēķinot pirmās potes un "Johnson&Johnson" vakcīnas saņēmēju kopskaitu, tas šajās dienās sasniedzis aptuveni 1,05 miljonus cilvēku.