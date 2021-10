"De facto": Pašvaldības nesteidz atlaist uz tiesas sola nonākušu uzņēmuma vadītāju

Ja projektu apstiprinās, ES fondi finansētu 85% no izmaksām. Iepriekš to noraidīja, jo uzņēmumam bija parādi. Šomēnes to plānots iesniegt vēlreiz. Zaporožecs uzskata – tiesas process nerada riskus projekta atbalstam un līdzfinansējumam no Eiropas fondiem. “Es domāju, ka nē. Mēs gan pierādījām Tukuma degšanas variantā savu patiesīgumu, un es domāju, ka mēs arī tiesai pierādīsim to patiesīgumu arī par poligona lietām. Mani tas, piemēram, nebiedē, jo katrā gadījumā es ar tādām lietām neesmu nodarbojies,” saka Zaporožecs.