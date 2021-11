VIDEO ⟩ Drosmīga sieviete Vadlaučos palīdz aizturēt iereibušu autovadītāju

Santa atklāj, ka tobrīd garām gājusi ģimene ar bērniem un tikai dubļu peļķe, kurā vadītājs iestidzis, paglābusi cilvēkus no nelaimes – auto vienkārši nav ticis līdz ietvei.

"Es nostājos aiz viņa ceļa malā un skatījos, kas notiek, vienlaikus ziņoju policijai. Kad es sapratu, ka viņš tomēr kaut kā tiks ārā no tiem dubļiem, es lēcu laukā no savas automašīnas, klauvēju viņam pie loga, jo automašīna bija aizslēgta.

Tad viņš brīnumainā kārtā atvēra logu, un es izrāvu atslēgas no aizdedzes, lai viņš nedomā tālāk mukt," atminas Santa.

"Vīrietis izskatījās stipri iedzēris, bet atteicās no ekspertīzes un sāka tēlot, ka viņam kļuvis slikti. Atsakoties no ekspertīzes, pret viņu tiks piemērots lielākais naudas sods un izsprukt no atbildības neizdosies," norāda policijā.