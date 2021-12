Raidījums: Vai laikā, kad elektrības cenas kāpj, jāizgaismo valsts iestāžu ēkas?

"Apgaismojums tiek veidots ar nodomu. Tā nav brīva izvēle vai iedoma. Varu teikt, ka arī pilsēta no savas puses to atbalsta ar īpašu regulējumu. Regulējums nosaka, ka sabiedriski nozīmīgām ēkām šis apgaismojums ir jāveic. Tādas VNĪ ir 26 no ēkām, kurām šis ir veikts. Pašvaldība no savas puses nāk pretī, ka piešķir NĪN nodokļa atvieglojumus līdz pat 70%," raidījumam skaidroja uzņēmuma "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) komunikācijas pārstāve Inta Plūmiņa.