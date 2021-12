Raidījums skaidro, ko darīt, ja pirms lidojuma ir pozitīvs Covid-19 tests

Zarāne raidījumam skaidroja, ka tas, kā atgūt naudu vai mainīt lidojuma laiku, gadījumā, ja pasažierim pirms plānotā ceļojuma konstatēts pozitīvs Covid-19 tests, atkarīgs no aviokompānijas nosacījumiem.

Apskatot dažādu Latvijā populāru aviosabiedrību mājaslapā pieejamo informāciju, raidījums secināja, ka, piemēram, nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" lidojumu datumus piedāvā mainīt visiem iegādātajiem biļešu veidiem. Tiesa, izvēloties dažus no tiem, par šo pakalpojumu būs jāpiemaksā vidēji 50 eiro.

Savukārt, cita zemo cenu aviokompānija "WizzAir" ir ieviesusi pakalpojumu, kuru var iegādāties papildus plānotajām aviobiļetēm. Tā cena, atkarībā no ceļojuma laika un bagāžas apmēriem, svārstās no nepilniem deviņiem līdz pat 120 eiro un, to iegādājoties, lidojumus var mainīt un atcelt bez papildus maksas.