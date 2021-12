Latvijas Banka samazinājusi IKP pieauguma prognozi šim gadam līdz 4,6%

Latvijas Banka sagaida, ka 2021.gadā budžeta deficīts veidos 8,2% no IKP, 2022.gadā - 4,1% no IKP, 2023.gadā - 1,3% no IKP, bet 2024.gadā - 0,4% no IKP. "Latvijas Bankas budžeta deficīta sarukuma prognoze iekļauj tikai pašlaik pieņemtos valdības lēmumus," uzsver Latvijas Bankā.