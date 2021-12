Raidījums: Trīs Saeimā pārstāvētās partijas uz nākamajām Saeimas vēlēšanām ies ar jauniem premjera amata kandidātiem

tā Māris Možvillo, saeimas deputāts (ievēlēts no KPV LV), partijas "Par cilvēcīgu Latviju" valdes loceklis.

No sešpadsmit Saeimā ievēlētajiem deputātiem ar KPV LV saistība palikusi vairs tikai diviem - Mārim Možvillo un Ramonai Petravičai. Abi parlamentā apvienojušies vienā frakcijā ar Aldi Gobzemu, kurš pa šo laiku paguvis nodibināt pats savu partiju "Likums un kārtība". Tā rīkojusi jau vairākas akcijas un vienu no tām pie Rīgas pils šonedēļ klātienē atbalstīja arī Petraviča. Atšķirībā no iepriekšējās priekšvēlēšanu cīņās plaši izmantotā solījuma likvidēt OIK, Gobzems par aktuālajiem elektroenerģijas cenu jautājumiem šoreiz nerunāja. Neizskanēja arī citas idejas, kas vienotu šeit sanākušos.