Derouzans ar otro uzvaras metienu divos vakaros pēc kārtas iekļūst NBA vēsturē

Savukārt Derozana trīspunktnieks no laukuma kreisā stūra, skanot spēles beigu signālam, nodrošināja "Bulls" uzvaru Vašingtonā, basketbolistam finišējot ar 28 punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm.

Grieķu zvaigzne guva 35 punktus, izcīnīja 16 atlēkušās bumbas un desmitreiz rezultatīvi piespēlēja, sasniedzot savu otro "triple-double" šosezon un 27. - karjerā. Viņš pietuvojās viena "triple-double" attālumā no NBA leģendas Maikla Džordana.

Adetokunbo trāpīja grozā 12 no 18 metieniem no spēles un deviņus no 12 soda metieniem.