Latvijas slimnīcās ārstējas gandrīz 600 koronavīrusa pacientu

Slimību profilakses un kontroles centrs ziņoja par trim ar Covid-19 saistītie nāves gadījumiem, līdz ar to kopējais pacientu skaits slimnīcās ir palielinājies no 567 līdz 597 cilvēkiem.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens - vecumā no 50 līdz 59 gadiem un vēl viens - vecumā no 80 līdz 89 gadiem. Savukārt mirušo vidū visi bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši.