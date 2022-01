VIDEO ⟩ "Suns pārkoda rīkli. Stirna kādu pusstundu mocījās agonijā." Jēkabpils novada iedzīvotāji sašutuši par suņu saimnieku nolaidību

Raidījuma redakcijā vērsās Krustpils pagasta Darvasbrenču ciema iedzīvotāja Ilze. Viņa žurnālistiem rādīja video, kuros iemūžināts no ķēdes norāvies suns , kas uzvedies gluži kā vilks, nomedījis grūsnu stirnu, to plosījis, atrodoties svešā īpašumā.

"Suns bija norāvies no ķēdes. Domāju, ka ne pirmoreiz. Nelaimīgā kārtā stirna bija devusies pāri laukam, kas ir mana zeme, kur gāja arī suns.

Arī citi "Bez Tabu" uzrunātie iedzīvotāji apstiprināja, ka apkaimē klīst suņi. Uzklausītie bīstas no izmukušajiem, baros vai pa vienam klīstošajiem dzīvniekiem. Uzskata, ka šie dzīvnieki jau iemācījušies plēsēju manieres, tāpēc baidās no posta darbiem arī nākotnē. Melno suni, ko nesen iemūžināja plosām stirnu, iedzīvotāji bieži redzējuši vienā no apkaimes saimniecībām, kurā, kā stāstīja iedzīvotāji, ir daudzi suņi, kurus tur dzīvojošie nepieskata.