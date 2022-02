Persona ar Covid-19 slimoja no 3. līdz 12. janvārim, un atvēra darbnespējas lapu B, kā tas vakcinētām personām bija līdz 31. decembrim. Tomēr vēlāk noskaidrojies, ka atvērta nevis B, bet gan A lapa.

Valdība pērn pieņēma lēmumu, ka 2021. gadā no 6. novembra līdz 31. decembrim ar Covid-19 saslimušām vai mājas karantīnā esošām vakcinētām, pārslimojušām personām no pirmās saslimšanas dienas tiks izsniegta un apmaksāta slimības lapa B.

Savukārt jauns lēmums saistībā ar darbnespējas apmaksas kārtību tika atkārtoti pieņemts un stājās spēkā no šā gada 17. janvāra.

"Apollo" janvāra sakumā sasirgusī persona norāda, ka Covid-19 saslimušo skaitļi turpinājuši augt un tas ir negodīgi pret cilvēkiem, kas slimoja no 1. janvāra līdz 16. janvārim, kā arī darba devējiem.

Pārstāve arī apliecina, ka laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 16. janvārim saslimšanas ar Covid-19 gadījumā tika nodrošināta pamatā esošā darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība – sākotnēji izsniegta darbnespējas lapa A un no 11. darbnespējas dienas – darbnespējas lapa B, ko apmaksā valsts, līdzīgi kā tas ir arī visu citu saslimšanu, tostarp infekcijas slimību gadījumā. Tādējādi to nevarētu uzskatīt par situācijas pasliktināšanos, jo spēkā bija ierastā darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība.