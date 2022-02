Nav skaidra rīcība gadījumos, kad skolēna ģimenes loceklis saslimst ar Covid-19, norāda LIVA prezidents

"Tas nozīmē, ka skolēns, kolēģis atrodas nepārtrauktā tiešā kontaktā [ar inficēto]. Vai tādā gadījumā mēs ignorējam atceltos ierobežojumus un distancējamies no šīs kontaktpersonas?",

Vienlaikus Kalvāns atzīmēja, ka bija cerēts no 15. februāra atteikties no mutes deguna aizsargiem auklītēm, skolotājiem, asistentiem mācību nodarbību laikā, savukārt no 1. marta - skolēniem. Veselības ministrija šādu priekšlikumu pagaidām nav atbalstījusi, un "skolotāji turpina runāt ar maskām zem deguna stundu laikā", norādīja asociācijas prezidents.