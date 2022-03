ZVA: No 23 izvērtētajiem letāliem gadījumiem tikai viens saistāms ar Covid-19 vakcīnas lietošanu

Saņemto ziņojumu vidū ir bijuši arī ziņojumi par iespējamām blakusparādībām, kas ir īpašās intereses nevēlami notikumi (AESI), kurus uzrauga īpaši rūpīgi - no tiem 19 ziņojumi bijuši par miokardītu, divi par perikardītu, astoņi par vienpusēju, dažādas pakāpes sejas muskulatūras parēzi, pieci par trombocitopēniju, divi par imūno trombocitopēniju, 22 par venozu trombemboliju, četri par Gijēna-Barē sindromu, 14 par anafilaksi, 12 par dažādas pakāpes ožas un garšas zudumu un divi ziņojumi par akūtu diseminētu encefalomielītu.

Vairums blakusparādību rodas, jo vakcīnas stimulē cilvēka organisma imūnsistēmu, un tā rezultātā daļai cilvēku viņu organisma īpatnības dēļ var rasties sagaidāmas reakcijas jeb blakusparādības. Tomēr šādu reakciju rašanās vai trūkums neliecina par to, cik stipra vakcinācijas rezultātā būs iegūtā organisma aizsardzība, skaidroja Okmane.

Iedzīvotājiem radītā iespēja sniegt ziņojumu par zāļu iespējām blakusparādībām jebkurā ES dalībvalstī ir dalīšanās ar savu informāciju par personiski pieredzētu iespējamu blakusparādību jeb veselības traucējumiem, tādējādi aktīvi iesaistoties zāļu drošuma uzraudzībā un sniedzot būtisku ieguldījumu zāļu drošuma informācijas apzināšanā visā zāļu dzīves laikā pēc to reģistrācijas. Lai gan viens ziņojums par blakusparādību ir kā gabals no puzles, un tas viens pats vēl neliecina par drošuma problēmu zālēm, tomēr, nonākot ES kopējā datubāzē pie citiem līdzīgiem ziņojumiem, tas veic savu uzdevumu, jo būtiski papildina kopējo priekšstatu par jaunu iespējamu blakusparādību, skaidro ZVA.

ZVA uzsvēra, ka zāļu drošuma uzraudzības jeb farmakovigilances mērķis ir atklāt līdz šim nezināmas un negaidītas, jaunas zāļu blakusparādības un nepieciešamības gadījumā papildināt lietošanas instrukcijas un zāļu aprakstus, kā arī sniegt informāciju ārstiem par piesardzību zāļu lietošanā. Līdz ar to zāļu blakusparādību vērtēšana, ko pašlaik veic ZVA, ir neatkarīgs process un tas ir pilnībā nošķirts no vakcinācijas kampaņas un vakcinācijas veicināšanas pasākumiem un no pacienta vēlmes saņemt kompensāciju individuālā gadījumā par veselībai nodarīto kaitējumu.