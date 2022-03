VIDEO un FOTO ⟩ Porziņģim lieliska debija "Wizards" uzvarā pār "Pacers"

Porziņģis savā pirmajā spēlē jaunā kluba rindās spēlēja 21 minūti un 18 sekundes, realizējot trīs no četriem tālmetieniem un astoņus no desmit "sodiņiem", kā arī četrus no astoņiem divpunktu metieniem. Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, bloķēja divus metienus un trīs reizes pārkāpa noteikumus.