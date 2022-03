Dombrovskis komentē Krievijas mēģinājumus pārorientēt ārējo ekonomisko sadarbību uz Ķīnu

"Visa" un "MasterCard" ir apturējušas savu darbību Krievijā. Līdz ar to attiecībā uz finanšu sektoru mēs redzam jau ļoti nopietnu ietekmi," vērtēja Dombrovskis.

Vienlaikus viņš atzīmēja, ka finanšu jomā Krievija ir pieņēmusi pretsankcijas attiecībā pret ES, bet to ietekme ir diezgan ierobežota. "Tādēļ tiešām finanšu sektors ir tas, kur mēs varam izdarīt lielu spiedienu uz Krieviju, bet Krievijas atbildes iespējas nav tik lielas," sacīja EK priekšsēdētājas izpildvietnieks.

Savukārt sāpīgākās no Krievijas pretsankcijām, pēc viņa teiktā, būs saistītas ar enerģētikas sektoru. "Ja mēs skatāmies uz Krievijas eksportu uz ES, tad vairāk nekā puse ir energoresursi - gāze, nafta, ogles. Tādēļ sāpīgākais punkts tiešām ir enerģija," atzina Dombrovskis.

Viņš arī izteica šaubas par to, cik izdevīgi Krievijai būs mēģinājumi pārorientēt ārējo ekonomisko sadarbību uz Ķīnu. "No 2014.gada Ķīnas īpatsvars Krievijas eksporta struktūrā ir divkāršojies un tagadējā situācija šo tendenci noteikti paātrinās.

Viņš arī norādīja, ka no vienas puses Ķīna nav pievienojusies Rietumu sankcijām pret Krieviju. Tajā pašā laikā arī Ķīnas uzņēmumi veic zināmus pasākumus un atsakās no sadarbības ar Krieviju, iespējams, baidoties no Rietumu sankcijām pret uzņēmumiem, kas sadarbojas ar Krieviju.