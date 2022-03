Sestdien vietām iespējams neliels putenis

Mērens, piekrastē brāzmains dienvidrietumu, rietumu vējš nakts otrajā pusē, sākot no piekrastes, iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem un kļūs mēreni stiprs, brāzmās jau daudzviet valsts teritorijā pastiprinoties no 15 līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2, +5 grādiem.