Krievija izsludina pamieru Mariupolē civiliedzīvotāju evakuācijai

"Krievijas Bruņotie spēki izsludina - tikai humāniem mērķiem - pamieru 31.martā no plkst.10," sacīja Krievijas ģenerālmajors Mihails Mizincevs. Šis pagaidu pamiers iecerēts, lai ļautu civiliedzīvotājiem vispirms aizbēgt no Mariupoles uz Berdjansku un no turienes uz Zaporižju.