Putins paraksta dekrētu, lai samaksu par gāzi no "nedraudzīgajām" valstīm pieņemtu tikai rubļos

Kara noziedznieks Vladimirs Putins ceturtdien, 31. martā, parakstīja dekrētu, kas paredz no piektdienas, 1. aprīļa, samaksu par dabasgāzi no valstīm, kuras Krievija uzskata par nedraudzīgām, pieņemt tikai rubļos, pretējā gadījumā Krievija to uzskatīs par līguma pārkāpumu.