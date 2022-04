Kariņš pārliecināts par Latvijas spēju pielāgoties jaunajiem apstākļiem

"Tas ir mazums, kas mums ir jāpacieš... Es atvainojos, bet es nevarētu vienam ukrainim skatīties sejā un sacīt, ka mums iet grūti. Mums neiet grūti. Mums ir neērtības, mums ir svārstības, bet viss nokārtosies. Tirgi atradīs savu, izejvielas - nav tā, ka pēkšņi pazudīs -, atradīs citus avotus. Mēs iemīcāmies taupīgāk dzīvot, mēs attīstīsim vēja parkus, mēs iemācīsimies un ražosim elektrību no citiem avotiem," sacīja Ministru prezidents.

Viņš arī atzīmēja, ka, izejot no šīs krīzes, Latvija un Eiropa būs spēcīgākas, ņemot vērā iegūto neatkarību no Krievijas. Un tad, kad mēs būsim pilnīgi neatkarīgi no Krievijas, mēs varēsim pacietīgi gaidīt, ka Krievijā notiks izmaiņas, un tajā dienā, kad notiks maiņas un atvērsies tie tirgi, tas būs labs atspēriena punkts," norādīja premjers.