ES un Japāna sadarbosies, lai vērstos pret Krievijas un Ķīnas radītajiem draudiem

"Krievijas iebrukums Ukrainā nav tikai Eiropas jautājums, bet tas satricina starptautiskās kārtības pamatus arī Āzijā. Pret to nevar izturēties ar iecietību," savukārt norādīja Kisida, kura valdība ir pievienojusies stingrām starptautiskajām sankcijām pret Maskavu.

Lai gan Japāna ir atkarīga no energoresursu importa, cita starpā arī no Krievijas, pagājušajā nedēļā Kisida paziņoja par valsts principiālu lēmumu atteikties no Krievijas naftas. Vienlaikus atsevišķus kopīgus projektus Japāna nesteidz pārtraukt.