Porziņģis starp 75 pelnošākajiem sportistiem pasaulē; topa galvgalī beidzot atgriežas basketbols

"Sportico" apkopo finanšu datus par periodu no aizvadītā gada jūnija līdz šā gada maijam. Vērā tiek ņemti gan sportista ienākumi no sponsoru līgumiem un privātajiem biznesiem, gan naudas balvām un līgumiem ar konkrēto komandu. No NBA spēlētāju algām tika norēķināti 10%, kurus NBA ietur krīzes situācijā.