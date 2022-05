Par Vaļagina slepkavību apcietināts Lietuvas pavalstnieks

Viņš tā kā skaitījās "kases" turētājs. Un tur parādās tādas epizodes, ka viņi uz Vāciju ir braukuši. Un pēc tam uz Holandi. Un tad es atceros to vienu brīdi, kad tā "kase" pārcēlās uz Holandi, kamēr to vienu "kases" turētāju uz vietas arī nošāva.

Vaļagins katrā gadījumā ir viens no tiem, kurš bija klāt to vāciešu sagūstīšanā. Viņi izspēlēja, ka, nu, jūs atbrauksiet te, brauksim runāt, iekāpsiet busā, un tad, kad viņi iekāpa tajā busā – uzrodas cilvēki maskās, viņiem (vāciešiem) arī maskas virsū, ar pistoli pa galvu, tā, atdod naudu! Viņš (Vaļagins) ir viens no tiem, kas to pasākumu vada," teica Lieljuksis.