Stabilizējoties Ukrainas kara bēgļu plūsmai, Igaunija atceļ pagaidu kontroli uz robežas ar Latviju

Jāni norādīja, ka pašlaik būtiski samazinājusies migrantu plūsma no Latvijas robežas un ir mainījušies migrācijas kanāli - lielākā daļa bēgļu Igaunijā ierodas no Krievijas, jo spēcīgākās kaujas notiek Ukrainas austrumos. Kā informēja ministrs, pēdējās dienās Igaunijas robežu no Krievijas dienā šķērso nepilni 300 bēgļu, bet no Latvijas puses - mazāk nekā simts. Gandrīz puse no visiem bēgļiem Igauniju šķērso tranzītā.