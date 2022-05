FOTO ⟩ Zelenskis uzrunā Saeimu un pauž pateicību Latvijai par palīdzību Ukrainai

"Tagad mēs atkal dzirdam, ka Krievijai ir jāatdod tas, ko tā grib. Ukrainai ir jāsamierinās ar to, ka tautai var atņemt tās teritorijas daļu, jo to vēlas spēka puse. Pilnīgi nopietni notiek sarunas, ka varētu novilkt sarkanās līnijas uz suverēnas valsts rēķina. Tāpat tiek runāts, ka ir jānomierina agresors un jāpiekāpjas uz valsts rēķina, kurai uzbruka. To prasa no valsts, kura jau ceturto mēnesi pretojas Krievijas armijai, kas ir otrā spēcīgākā pasaulē," sacīja Ukrainas prezidents.