Asiņainais Pasaules kauss - darbinieki atklāj, ka PK priekšdarbi norit necilvēcīgos apstākļos

Medijs "The Guardian" vēsta, ka līdz šim turnīra sagatavošanas laikā dzīvību jau zaudējuši aptuveni 6000 viesstrādnieku.

Zviedru medijs "Aftonbladet" publicējis divu no Kataras aizbēgušo viesstrādnieku stāstus par to, kas īstenībā notiek priekškara otrā pusē. Strādnieki vēlējās palikt anonīmi, bet atklāja, ka ir no Bangladešas un Filipīnām.