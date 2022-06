Riga Pride tiešraide ⟩ Think Diversity! Baltijas Dažādības biznesa forums

Vienlaikus, ņemot vērā ģeopolitiskos notikumus, kas saistīti ar karu Ukrainā, aizvien vairāk uzņēmumu pēc pašu iniciatīvas kļuvuši par aktīvistiem, iestājoties par pozitīvām pārmaiņām sabiedrībā un atbalsta sniegšanu mazāk aizsargātām grupām. Forumā tiks apskatītas iedvesmojošākās prakses, uzņēmumiem kļūstot par pārmaiņu nesējiem. Sarunā piedalīsies Inese Vaivare no Viegli Palīdzēt, Linda Jākobsone no Gribu palīdzēt bēgļiem un Ieva Dzelzkalne no Printful. Sarunu vadīs Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane.