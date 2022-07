Pabriks prognozē, kad Ukrainā novājinātā krievu armija būs gatava jauniem uzbrukumiem

Pabriks agrāk teicis, ka obligātais dienests nav risinājums un Aizsardzības ministrija (AM) cerējusi uz brīvprātības principu, taču armijas rindas šajā laikā nav pietiekami papildinātas. Sarunas par VAD jautājumu aktīvi atsākušās pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.

Lai arī pa laikam izskan viedoklis, ka VAD izmaksas būs ļoti augstas, Pabriks atgādina, ka sākotnēji ieguldījumi būs minimāli - aizsardzības resors izmantošot esošo infrastruktūru un personālu. No 2025. līdz 2026.gadam būs nepieciešami ieguldījumi aptuveni 60-70 miljonu eiro apmērā. Lielāka summa 100-120 miljonu eiro apmērā būtu nepieciešama pēc pieciem gadiem, kad plānots iesaucamo jauniešu skaitu ik gadu palielināt.

Precīzi skaitļi būs zināmi tad, kad būs skaidras VAD aprises, pauž Pabriks. Tie var mainīties atkarībā no pārejas perioda, inflācijas, materiāltehniskā nodrošinājuma, skaidrojis ministrs.

Tāpat Pabriks norāda par nepieciešamību Latvijā palielināt NATO spēku klātbūtni un par to panākts pozitīvs rezultāts jūnijā notikušajā samitā Madridē.

Jau ziņots, ka AM sagatavojusi VAD reformu. Saskaņā ar AM plānu, VAD pakāpeniski tiks ieviests piecu gadu laikā. No 2023.gada janvāra dienestam varēs pieteikties brīvprātīgi.