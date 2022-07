"Nekad nebiju domājusi, cik daudz zaudēšu bez balss." Stāsts par sievieti, kura slimības dēļ pazaudēja balsi

"Lūdzu." Šī ir frāze, no kuras Dženna visvairāk baidās katru reizi, kad kāds viņai atver durvis. Sieviete nespēj uz pieklājības žestu atbildēt ar "paldies". Viņa raksta: "Nav tā, ka es to nevēlos. Es to nevaru izdarīt." Pirms trim gadiem Džennai diagnosticēja balss traucējumus, kas ietekmē viņas balss saites, vēsta medijs "Insider".