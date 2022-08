VIDEO ⟩ Naukšēnu iedzīvotāji ziedo Ukrainas aizstāvjiem apvidus auto

Jau šonedēļ ceļā no Jaunmārupes uz Ukrainu dosies 14 automašīnas, ko ziedojuši cilvēki no dažādām Latvijas vietām. Vienu no tām ziedojis lauksaimnieks no Naukšēniem. Iespējams, sniegtā palīdzība kalpos īsam laikam, Naukšēnos saka – arī tas ir daudz, ja tā var palīdzēt tuvināt Ukrainu uzvarai, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".