VIDEO ⟩ Neuzmanīgs šoferis izraisa avāriju un aizbēg no notikuma vietas

Ap plkst. 13 Salaspils ielā Latgales priekšpilsētas apkaimē notika vairāku automašīnu sadursme. Kāda vieglā transportlīdzekļa vadītājs vēlējās iebraukt daudzdzīvokļu mājas pagalmā un ieslēdza kreiso pagriezienu. Aiz viņa brauca vairāki spēkrati un viens no to vadītājiem, Jānis, atstāsta brīdi, kāds no kolonnā braucošajiem šoferiem nepaspēja nobremzēt.