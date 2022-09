Rīgas dome atbalsta centralizētu ietvju tīrīšanu ziemā

Pašlaik spēkā esošais regulējums nosaka, ka privātīpašniekiem ziemas laikā ir jānotīra sniegs no koplietošanas ietvēm, kas pieguļ viņu īpašumiem. Praksē ir pierādījies, ka ne visi īpašnieki šo viņiem uzlikto pienākumu pilda apzinīgi, atšķiras redzējums par to, kādiem standartiem jāatbilst notīrītajām ietvēm, turklāt ir ietvju posmi, par kuru piederību vispār nav skaidrības un kas līdz ar to paliek netīrīti. Pašvaldība arī atzīst, ka līdzšinējā sistēma bijusi netaisnīga.