Izsludina ārkārtējo situāciju atsevišķos Krievijas pierobežas novados

Ņemot vērā Krievijas pieņemto lēmumu par mobilizācijas izsludināšanu, kuras mērķis ir pastiprināt karadarbību Ukrainas teritorijā, un nepieciešamību novērst iespējamo apdraudējumu Latvijas iekšējai drošībai, valdība nolēma izsludināt ārkārtējo situāciju no šodienas līdz 26. decembrim robežšķērsošanas vietās un vairākos novados.

Ārkārtējā situācija no šodienas tiek izsludināta Alūksnes, Balvu, Ludzas un Augšdaugavas novada teritorijās. Ņemot vērā pastiprinātu nelegālās imigrācijas spiedienu no Baltkrievijas puses, Latvijas valdība jau pērn no 11. augusta Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novados, kā arī Daugavpilī izsludinājusi ārkārtējo situāciju. Līdz šim tā vairākkārt pagarināta un patlaban tā pagarināta līdz 10. novembrim.