Pīlēns: Jautājumu par "Progresīvo" ņemšanu koalīcijā izrunāsim ar JV un NA

Politisko partiju apvienības "Apvienotais saraksts" - Latvijas Zaļās partijas, Latvijas Reģionu Apvienības un Liepājas partijas Ministru prezidenta amata kandidāts Uldis Pīlēns (no kreisās) un partijas pārstāvis, Latvijas Reģionu apvienības valdes priekšsēdētājs, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Smiltēns 14. Saeimas vēlēšanu rezultātu sagaidīšanas pasākumā.

Jautājumu par "Progresīvo" ņemšanu vai neņemšanu koalīcijā "Apvienotais saraksts" (AS) vēl plāno izrunāt ar "Jauno vienotību" (JV) un Nacionālo apvienību (NA), kuras redz kā nākamās koalīcijas kodola partijas, pirmdien, 3. oktobrī, pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu žurnālistiem paziņoja AS viens no līderiem, uz Saeimu nekandidējušais uzņēmējs Uldis Pīlēns.