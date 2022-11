Par armijas preču piesavināšanos un izvešanu no Latvijas apsūdzēti trīs NBS karavīri un viens kvalificēts speciālists

Vismaz daļa no piesavinātajām precēm tālāk vestas pāri Latvijas robežai. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ( NBS ) nodarītais mantiskais kaitējums mērāms vairāk nekā 339 663 eiro apmērā.

Šī lieta plašāk izskanēja 2019. gada sākumā, pastāvot aizdomām, ka no NBS noliktavām pazudušas nakts redzamības iekārtas. Tagad noskaidrots, ka preces no armijas piesavinātas daudz lielākā apmērā un ilgā laika posmā – saskaņā ar apsūdzību - no 2010. līdz 2018. gadam.