VIDEO ⟩ Bostonas un Fīniksas "monstri" - Teitams un Bukers aizvada sezonas rezultatīvākos mačus

Pēc pirmajā puslaikā gūtiem 25 punktiem Bukers aizvadīja vēl rezultatīvāko trešo ceturtdaļu, kurā guva 26 punktus, realizējot desmit no 11 metieniem. "Suns" aizsargam šī bija rezultatīvākā spēle sezonā un ceturtajā ceturtdaļā viņš nespēlēja.

Bukers šajā duelī realizēja 20 no 25 metieniem no spēles, tajā skaitā arī sešus no septiņiem "trejačiem". Pēdējo 25 gadu laikā tikai Bukers un Džeimss Hārdens viena mača trīs ceturtdaļās paguvuši iemest 50 punktus un realizēt 80% metienu.