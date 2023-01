Latvija trīs gadu laikā pretgaisa aizsardzībā plāno ieguldīt 600 miljonus eiro

Valdības lemtais paredz, ka laikā no 2023. līdz 2025.gadam pretgaisa aizsardzībai tiks atvēlēti 600 miljoni eiro jeb katru gadu pa 200 miljoniem eiro.

Atšķirībā no autoritāriem režīmiem, Latvijas kā demokrātiskas valsts galvenā vērtība ir tās iedzīvotāji. Efektīva pretgaisa aizsardzība būs spēcīgs instruments, lai atturētu agresoru no uzbrukuma. Savukārt situācijā, kad kāds mēģinās uzbrukt Latvijai, pretgaisa aizsardzības sistēmas būs viens no Latvijas ieročiem, lai pasargātu mūsu iedzīvotājus," paziņojumā presei uzsvērusi Latvijas aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA).