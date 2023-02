"Nebūs nekādas iespējas inficēties." Pacientiem reklamē "brīnumlīdzekli" pret visiem vīrusiem

Ārstniecības iestādes norāda, ka reklāmas laukumus uz monitoriem, kas atrodas telpās, kur visvairāk drūzmējas pacienti, pārdod to sadarbības partneris. Reklāmas saturu, kamēr tas nepārkāpj abpusējo vienošanos, nebija ievērojušas.

Un, gaidot rindā, atkal un atkal pacientu priekšā uz paliela ekrāna parādījās reklāma, kas piedāvāja teju brīnumlīdzekli. Cilvēks, kurš ar to izskalos muti, būšot vairākas stundas pasargāts no Covid-19, herpes vīrusa, cilvēka papilomas vīrusa un pat no saslimšanas ar HIV, kā arī citiem vārdā nenosauktiem vīrusiem. Ar gandrīz simt procentu efektivitāti.