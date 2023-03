41% Latvijas iedzīvotāju atbalstītu atteikšanos no viena un divu centu monētām

Latvijas Banka norāda, ka ir samazinājies to cilvēku īpatsvars, kuri atbalsta atteikšanos no mazu nominālvērtību - viena un divu eiro centu - monētām. 2023. gada februārī 41% aptaujāto pauda viedokli, ka šo nominālvērtību monētas būtu izņemamas no apgrozības, savukārt 2022. gada augustā šādu viedokli pauda 49%, bet 2022. gada februārī - 51%.