VIDEO ⟩ Solījumi pieklusuši: kad atjaunos pasažieru vilcienu satiksmi līdz Reņģei?

Dzelzceļa satiksme šai posmā ar Lietuvu pārtrūka, bet pasažieru vilcieni Rīga-Reņģe kursēja vēl līdz 2010. gada 22. februārim. Pārvaldes vadītāja atzīst, ka likvidētā vilciena vietā ar Rīgu tika nodrošināta regulāra autobusu satiksme, bet to ietekmējot gan laikapstākļi, gan autobusu tehniskais stāvoklis. "Ļoti daudzi brauca uz darbu, jo viņam bija ļoti izdevīgs šis laiks. Daudzi lietuvieši tieši izmantoja Rīgas lidostu, nevis viņu Viļņas, jo tas ir daudz tālāk, it sevišķi šai pusē dzīvojošie lietuvieši. Un līdz ar to viņi būtu arī vieni no tiem, kas izmantotu šo te līniju," saka Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Evija Mame.