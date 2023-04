VIDEO ⟩ "Heat" un "Lakers" pietuvojas NBA "play-off" otrajai kārtai

Seškārtējais Visu zvaigžņu spēles dalībnieks Batlers ceturtajā ceturtdaļā guva 21 punktu, mača laikā no spēles realizējot 19 no 28 metieniem, tai skaitā trīs no astoņiem tālmetieniem, kā arī gūstot punktu 15 no 18 no soda metieniem. Ar 56 punktiem viņš sasniedza komandas "play-off" spēļu rekordu.