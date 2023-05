"airBaltic" nākamajā ziemas sezonā veiks lidojumus 11 jaunos maršrutos

Kopumā "airBaltic" piedāvās aptuveni 80 maršrutus visā savā tīklā.

No Rīgas tiks piedāvāti divi jauni galamērķi. No 4.novembra vienreiz nedēļā būs lidojums uz Agādīru Marokā un no 2024.gada 26.februāra - divi lidojumi nedēļā uz Alikanti Spānijā.

No Tallinas paredzēti trīs jauni galamērķi. No 29.oktobra septiņas reizes nedēļā būs lidojumi maršrutā Tallina-Tampere-Amsterdama, no 30.oktobra divreiz nedēļā būs lidojumi uz Tenerifi Spānijā un no 30.decembra - viens lidojums nedēļā uz Ženēvu Šveicē.

No Viļņas plānoti četri jauni galamērķi. No 30.oktobra "airBaltic" četras reizes nedēļā plāno piedāvāt lidojumus uz Briseli Beļģijā, no 31.oktobra divreiz nedēļā uz Tenerifi Spānijā, no 1.novembra divreiz nedēļā uz Dubaiju Apvienotajos Arābu Emirātos, bet no 23.decembra vienu reizi nedēļā uz Turīnu Itālijā.

Savukārt no Tamperes būs divi jauni galamērķi - no 1.novembra divi lidojumi nedēļā uz Tenerifi Spānijā un no 22.decembra divi lidojumi nedēļā uz Kitili Somijā.

"airBaltic" valdes priekšsēdētājs Martins Gauss norāda, ka šis būs lielākais jauno maršrutu skaitu ziemas sezonā, kādu "airBaltic" līdz šim ir piedāvājusi.

Viņš skaidro, ka, gatavojoties gaidāmajai ziemas sezonai, "airBaltic" ir izvērtējusi pasažieru pieprasījumu un analizē tirgus situāciju.

Jau ziņots, ka "airBaltic" ieņēmumi šogad pirmajā ceturksnī bija 105,1 miljons eiro, kas ir par 74,9% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas zaudējumi samazinājās 3,3 reizes - līdz 11,4 miljoniem eiro.

Savukārt pērn "airBaltic" koncerna apgrozījums bija 500,17 miljoni eiro, kas ir 2,5 reizes vairāk nekā 2021.gadā, bet kompānijas zaudējumi samazinājās 2,5 reizes - līdz 54,219 miljoniem eiro.