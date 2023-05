VIDEO ⟩ Teitama rezultatīvais mačs aizsūta mājas "76ers" un sezonas MVP Embīdu

Teitams sasniedza savu karjeras rekordu gūtajos punktos izslēgšanas spēlēs, kā arī NBA rekordu sēriju septītajos mačos. "Celtics" uzbrucējs realizēja 17 no 28 metieniem no spēles, tostarp sešus no desmit tālmetieniem. Viņa kontā arī 13 atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles.