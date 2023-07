Ukrainas armija ciemu Donbasā atbrīvojusi ar nelielu karavīru skaitu

Okupētā Doneckas reģiona ciemata Nekučnes atbrīvošanas operācijā piedalījās 70 ukraiņu karavīri no 129. Teritoriālās aizsardzības brigādes, lielākā daļa no tiem bija brīvprātīgie. Tiem pretī stājās aptuveni 150 Krievijas karavīru no 60. motorizētās strēlnieku brigādes.

"The New York Times" ziņo, ka uz ciematu nosūtīti arī ierindnieki no "Storm Z" vienības, kas lielākoties sastāv no bijušajiem cietumniekiem.