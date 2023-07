VIDEO ⟩ Verstapena uzvarētāja trofeja otro nedēļu pēc kārtas tiek iznīcināta

Beļģijas GP gan pie vainas bija paša Verstapena kolēģi. Verstapens kopā ar visu "Red Bull" kolektīvu un visām trim trofejām pozēja fotogrāfiem. Pēc tam, kad fotogrāfi savu darbu bija izdarījuši, tika atvērtas šampānieša pudeles un vairums "Red Bull" darbinieku, tai skaitā pats Verstapens, metās bēgt no dzirkstošā dzēriena šaltīm. Diemžēl, kāds no "Red Bull" pārstāvjiem apgāza Beļģijas GP uzvarētāja trofeju, sasitot to.