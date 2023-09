Putins un Kims Čenuns tiekas kosmodromā

Avīze "The New York Times'' iepriekš rakstīja, ka Kima un Putina sarunās tiek plānots apspriest Ziemeļkorejas ieroču un munīcijas piegādes Krievijai, savukārt Kims cer saņemt no Krievijas mūsdienīgu tehnoloģiju satelītiem un kodolzemūdenēm, kā arī pārtikas palīdzību.